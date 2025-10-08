Зарубежные СМИ: Почему в США продолжается шатдаун?

В США началась вторая неделя шатдауна. Американское правительство не работает с начала октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Возобновить работу федеральные службы смогут, когда законопроект поддержат 60 голосами в Сенате. На последнем заседании 7 октября необходимый минимум снова не набрали. Сенаторы поддержали проект 52 голосами против 42. В это время госучреждениям нельзя тратить бюджетные деньги, а большинство сотрудников ушли в неоплачиваемый отпуск, остальные же будут работать без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю. Чтобы ускорить согласование бюджета, президент Дональд Трамп готовит новые рычаги давления на сенаторов, пишут американские СМИ. Например, по данным Axios, он собирается лишить госслужащих выплат после выхода из шатдауна. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Сотрудники федеральных служб не получали зарплату и во время прошлых шатдаунов. Однако после им почти всегда возмещали такие задержки, вспоминает Associated Press.

Такие же гарантии закрепил сам Дональд Трамп в 2019-м. А вот новый меморандум Бюджетного управления Белого дома такую гарантию исключает, отмечает Reuters. Теперь компенсацию предоставляют в случае, если Конгресс прямо предусмотрел на это средства во время выхода из шатдауна. Новая практика ставит под угрозу выплаты для 700 тыс. госслужащих. Причем касается это и тех, кто не ушел в неоплачиваемый отпуск и продолжил работу, правительство оставило на местах военных, авиадиспетчеров и других сотрудников «жизненно важных» служб.

Чиновники возмущены такой угрозой от Администрации, их слова приводит издание Axios. Сама идея отменить выплаты грубо нарушает закон, а после почти года увольнений новая риторика Белого дома еще сильнее порочит их работу. Некоторые собеседники допускают, что в Администрации просто блефуют. Поскольку госслужащих шатдаун стал уже не просто тревожить, а раздражать.

Для Трампа это стало еще одним способом надавить на демократов и, наконец, согласовать законопроект финансирования, предполагает CNN. Вместе с этим Администрация продолжает угрожать и массовыми сокращениями речи о них прозвучали в Овальном кабинете почти сразу после начала шатдауна. Впрочем, пока демократы не готовы идти на компромисс и Администрация откладывает решение об увольнениях, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. В команде Трампа есть общее согласие — в конечном счете президенту придется выполнить угрозу, если переговоры о выходе из шатдауна зайдут в тупик. Правда на эту меру они идти не хотят, говорит собеседник телеканала.

Пауза в работе федеральных служб сказалась и на авиаотрасли, поскольку диспетчеры уже вторую неделю остаются без заработной платы, отмечает Politico. Во многих городах США начали задерживаться рейсы – в среднем до двух часов, пишет издание со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. С трудностями столкнулись аэропорты Чикаго, Далласа, Нэшвилла и Нью-Джерси. Ранее о проблемах с вылетами заявляли в гаванях Калифорнии.

