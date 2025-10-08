Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о судьбе спортсмена, который в этом году объявил о завершении карьеры.

История боксера, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри еще одно доказательство, что жизнь — лучший сценарист. Даже имя Тайсон он получил в честь «Железного Майка», которого отец Фьюри считал лучшим боксером мира. Причем будущий чемпион с неожиданным именем родился в семье ирландских цыган, где из 14 детей выжили лишь четверо. Когда стало понятно, что природа щедро одарила парня (а он в итоге вырос до 2,6 м), Фьюри пошел в бокс. Но проблемы с лишним весом и медлительность не позволяли промоутерам в него поверить. Его не взяли и на Олимпиаду, отдав предпочтение более одаренному Дэвиду Прайсу. И даже победы на профессиональном ринге долгое время не могли сделать его звездой.

Толстоватый корявый ирландец не вписывался в общепринятые рамки, а Тайсон мечтал о большом чемпионском бое и семь лет охотился за Владимиром Кличко, который собрал кучу поясов и не проигрывал 11 лет. Встретиться с Фьюри тот согласился только в Германии, где украинец жил и тренировался. Все были уверены, что на той земле судьи никогда не отдадут победу новому Тайсону. Но вышло иначе: Фьюри был хорош и выиграл единогласным решением. Он получил четыре чемпионских пояса, после чего творил невероятные вещи: употреблял наркотики, гонял на Ferrari, толстел до 150 кг, худел, возвращался на ринг и снова уходил. Побеждал и проигрывал, но в итоге стал звездой, о которой знал весь мир. О завершении карьеры Фьюри официально объявил в январе 2025 года, заработав $147 млн. Блестяще для бойца, в которого много лет никто не верил.

Владимир Осипов