В Ульяновске направлено в суд дело задержанного в Таиланде наркоторговца

Прокуратура Ульяновской области после утверждения обвинительного заключения направила в Димитровградский городской суд уголовное дело экстрадированного из Таиланда организатора преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщило в среду ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации областной прокуратуры, Игорь Выговский обвиняется в создании преступной организации и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), а также в покушении (ч. 3 ст. 30) на сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в крупном (п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы) и особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Следствием установлено, что в декабре 2021 года на тот момент 42-летний Игорь Выговский организовал преступное сообщество, члены которого, получая через мессенджер соответствующие указания, размещали в тайниках на территории Ульяновской и Самарской областей для сбыта синтетические наркотические средства и наркотики растительного происхождения. Сам Игорь Выговский был зарегистрирован в Сочи, однако основная его деятельность велась на территории Ульяновской области, ключевая деятельность участников преступного сообщества велась на территории Димитровграда.

В августе-сентябре 2022 года в ходе спецмероприятий восемь участников преступного сообщества были задержаны, в ходе обысков у них было изъято более 1 кг наркотиков. В зависимости от роли и степени участия они приговорены к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет с отбыванием наказаний в колонии строгого режима.

Игорь Выговский, успел скрыться от органов следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Королевстве Таиланд по запросу Генпрокуратуры РФ. В июле этого года он был экстрадирован и доставлен в Москву.

В ходе следствия он свою вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следствию заявил, что «стал жертвой оговора». Однако в прокуратуре региона отмечают, что «собранных доказательств вины Выговского достаточно», «кроме того уже есть доказанные обстоятельства по приговорам соучастников, часть из которых пошла на сделку со следствием, дав признательные показания и изобличив главаря преступного сообщества».

Андрей Васильев, Ульяновск