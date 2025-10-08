Ставропольские аграрии сдадут операторам 17 тонн тары от пестицидов

Сельхозпроизводители Ставропольского края готовятся передать на утилизацию 17 тонн тары из-под химических средств защиты растений. По данным краевого филиала ФГБУ «Россельхозцентр», уже переработано свыше 7 тонн опасного пластика, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Начальник отдела по защите растений филиала Наталья Лучко сообщила, что хозяйства разных форм собственности подали 38 заявок на сбор отходов. Заявки направлены региональным операторам, имеющим лицензии на транспортировку и утилизацию опасных материалов. В переработку идут канистры, мешки, биг-бэги и другая упаковка от пестицидов и удобрений, срок хранения которой по закону не должен превышать 11 месяцев.

Несоблюдение нормативов грозит штрафами по статье 6.35 КоАП РФ. Россельхозцентр ведет информационную работу и помогает аграриям заключать договоры с утилизирующими организациями. Итоги кампании по сбору тары краевой филиал представил на видеосовещании, в котором участвовали все подразделения учреждения.

Станислав Маслаков