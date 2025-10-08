Блогеры поборются за «кольцо»

Крупнейшая соцсеть для обмена фото и видео запускает «Оскар» для блогеров. Instagram, (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) анонсировала премию Rings. Ее будут присуждать авторам контента, которые оказывают влияние на культуру, говорится в сообщении. Первая церемония вручения запланирована на конец года. Профессиональное жюри выберет 25 блогеров со всего мира. Они получат дизайнерское золотое кольцо и эксклюзивные функции оформления профиля. Подробности — у Владислава Викторова.

В соцсетях и в СМИ, новую премию от одной из самых популярных площадок уже называют «аналогом Оскара» для блогеров и криэйторов. Победителей будет выбирать профессиональное жюри, куда вошли режиссер Спайк Ли, дизайнер Марк Джейкобс, визажист Пэт Макграт, популярный техноблогер Маркес Браунли и другие деятели культуры и искусства. Председателем жюри станет глава соцсети Анам Моссери. Главные критерии отбора — творческий риск, оригинальность и культурное влияние, а не количество подписчиков или лайков.

Премия действительно может стать аналогом «Оскара», считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Первый ажиотаж создадут сами блогеры, которые захотят в этом процессе поучаствовать. Вопрос, как это все будет выглядеть, и насколько это будет прозрачно и интересно, но предполагаю, что это будет очень мощно. Потому что в свое время, когда YouTube запускал историю с кнопками, это, на самом деле, был определенного рода ажиотаж. Кнопки — награда за заслуги, а здесь это прям премия, где, соответственно, ты можешь соревноваться с кем-то, и это, конечно, это всегда вызывает интерес. И я бы даже сравнил ее с "Оскаром" для блогеров».

Награждать победителей будут золотыми кольцами, их создала британский модельер Грейс Уэльс Боннер. Украшения символизируютиконки пользователей соцсети. Их, к слову, лучшие криэйторы также смогут украсить с помощью цифрового «кольца» — золотой рамки вокруг аватара, что по задумке организаторов, будет отличать победителей премии от других пользователей.

Кроме того, они смогут: персонализировать свои страницы, менять цвет фона и вид кнопки «лайка», что должно стимулировать эксперименты с контентом. И это неплохая награда, считает бренд-маркетолог, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко: «Блогеры и различные лидеры мнений заинтересованы в работе в этой площадке. Они на ней зарабатывают, благодаря ей, поддерживают свой статус. И если премия еще и может как-то дополнительно личные аккаунты продвинуть, вывести на новую аудиторию, как-то выделить статус, благодаря вот этому кольцу, которое появится в профиле, то это, конечно же, плюс в копилку популярности самой премии».

Как отметила представитель соцсети Катрина Эстрелла, победители будут иметь доступ к дополнительным функциям в течение года до следующей церемонии. Организаторы уточняют, что получить премию может создатель контента из любой точки мира. Касается ли это российских блогеров? Сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова считает, что криэйторы из России сами не будут в этом участвовать: «Не думаю, что российские блогеры будут участвовать. Меtа (признана в России экстремитской и запрещена) ведет определенную политическую игру, отключая людей от таргета по национальному признаку. Это несет определенные персональные санкции для пользователей. Надо понимать, что это такое корпоративное мероприятие».

Некоторые американские СМИ тем временем критикуют новую премию за размытые критерии отбора победителей. А издание Verge обратило внимание на странное оформление анонса: золотое кольцо на черном фоне и надпись выполненная жутким шрифтом, что напоминает постер к фильму ужасов «Звонок». Его английское название «Ring» — так же как и кольцо. По сюжету картины, к слову, просмотр загадочного видео заканчивался для зрителя не очень хорошо.

