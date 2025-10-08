Финансовые показатели организаций Башкирии ухудшились на 58,4%

С января по июль сальдированный финансовый результат организаций Башкирии составил 85,8 млрд руб., что составляет 41,6% от показателей за такой же период прошлого года. По сравнению с цифрами по итогам первого полугодия, результат улучшился — к концу июня сальдо прибылей и убытков составляло 34,9% от суммы первых шести месяцев 2024 года. Такие данные приводит Башстат.

В добывающей отрасли сальдо прибылей и убытков уменьшилось в два раза

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ В добывающей отрасли сальдо прибылей и убытков уменьшилось в два раза

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Доля убыточных организаций за месяц снизилась на 0,3%, но за год выросла на 5,2%, составив 27,7%. Совокупный убыток нерентабельных организаций по сравнению с прошлым годом увеличился на 33,2 млрд руб., достигнув 54 млрд руб.

Наибольшее падение финансовых результатов показывают промышленное производство — сальдо прибылей и убытков в этой отрасли составило около 24,4 млрд руб., что на 84,4% ниже прошлогодних значений. В добывающей отрасли положительный баланс составил 3,2 млрд руб., годовое падение составило 54,1%.

В обрабатывающих производствах убытки превысили прибыли на 595,2 млн руб., тогда как в январе — июле 2024 года положительный баланс составлял 125,9 млрд руб., а в январе — июле 2023 года — 203,5 млрд руб.

Кредиторская задолженность организаций к 1 августа превысила 1,2 трлн руб., просроченными оказались обязательства на 69,6 млрд руб. В прошлом году кредиторская задолженность по итогам семи месяцев составляла около 1,1 млрд руб., просроченная — 54,4 млрд руб.

Идэль Гумеров