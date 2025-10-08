Пермская компания по очистке питьевой воды собирается выпускать автомобили

Пермская компания «Живая вода» на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным презентовала проект расширения производства, в том числе производства автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Компания представила проект первого в России электромобиля для грузовых перевозок, а так же легкового автомобиля для повседневного использования. Первую опытную модель планируют выпустить уже в декабре 2025 года.

Компания «Живая вода» основана в Перми в 2011 году и производит водоматы и системы очистки воды более десяти лет. Штат сотрудников — более 300 человек. 90% ООО контролирует Наталья Вяткина, 10% — Денис Осетров. Выручка компании в 2024 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 65 млн руб.