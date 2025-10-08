В Новосибирске произошел крупный пожар на складе

В Новосибирске горит склад на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 45. На данный момент пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС региона.

На месте работают более 70 спасателей и 23 единицы техники. По данным спасательного ведомства, произошло обрушение кровли. По предварительной информации пострадавших нет.

Прокуратура региона организовала проверку по факту инцидента. Предварительно, в здании находятся компании-производители гаражных ворот и дверей.

Александра Стрелкова