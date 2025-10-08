Суд признал банкротом погибшего руководителя следственного отдела

Арбитражный суд Пермского края 8 октября признал банкротом Евгения Середкина, погибшего в прошлом году руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю. Также этим же судебным актом была введена процедура реализации имущества должника.

С соответствующим заявлением обратилась его бывшая супруга Елена Гришина в интересах двух малолетних детей. Сумма долга составляет 4,6 млн руб.

Напомним, Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября прошлого года. Алексей Головин, нынешний супруг Елены Головиной, нанес ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.