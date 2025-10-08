Издатель настольных игр Hobby World готовится к IPO в 2026 году

Компания Hobby World, которая занимается выпуском настольных игр, готовится разместить акции в 2026 году. Генеральный директор Михаил Акулов подтвердил, что издательство планировало провести IPO в 2025 году, однако руководство компании в итоге решило его перенести из-за ситуации на рынке. Об этом он сообщил РБК.

Компания в рамках IPO оценивается в 20–25 млрд руб., заявил господин Акулов. Доля акций в свободном размещении может составить 20–25%, сказал он. Предприниматель не уточнил, какой объем инвестиций хотела бы привлечь компания. Он сказал, что это будет зависеть от стратегии, которую эмитент представит рынку.

В 2024 году издатель выкупил 56,25% производителя сборных моделей и настольных игр «Звезда» и 66% в его подразделении «Мир увлечений». Сумма сделки, по оценке аналитиков, составила 808 млн руб. До этого газета «Ведомости» сообщала, что Михаил Акулов занялся консолидацией видеоигровых студий: он стал мажоритарным владельцем российской структуры студии Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, готовясь вывести Hobby World на IPO.