Власти Удмуртии прокомментировали информацию о звуках, похожих на взрывы

В госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС прокомментировали информацию о звуках, похожих на взрывы, которые слышали жители Глазовского и Ярского районов. Это произошло 8 октября около 13:40.

«Чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло, сообщил председатель госкомитета Удмуртии»,— написал председатель комитета Андрей Шуткин. Он отметил, что поводов для беспокойства нет, и призвал жителей сохранять спокойствие.