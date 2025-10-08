В Балахне проходят слушания по полигону «Ситиматик-Нижний Новгород»

До 24 октября администрация Балахнинского муниципального округа проводит общественные слушания по корректировке правил землепользования и застройки, включающих территорию межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов АО «Ситиматик-Нижний Новгород». Как пояснили в компании, проект модернизации полигона ТКО не увеличивает его площадь, а касается приведения инфраструктуры объекта в соответствие с современными требованиями.

Фото: «Ситиматик-Нижний Новгород»

Площадь земельного участка балахнинского полигона составляет 24,63 га, из которых под складирование отходов приходится 24,3 га. После сортировки мусора и отбора полезных фракций объект принимает около 160 тыс. т отходов ежегодно.

На полигоне планируется оборудовать многоуровневую систему гидроизоляции (геомембраны). Также «Ситиматик-Нижний Новгород» намерен внедрить современные системы сбора и очистки фильтрата и биогаза и организовать цифровой мониторинг для круглосуточного контроля состояния объекта. «Проект направлен на создание современной системы обращения с отходами, обеспечивающей защиту интересов нижегородцев и окружающей среды. Важно подчеркнуть, что модернизация кардинально поменяет технологический уровень полигона, превратив его в безопасный и высокоорганизованный комплекс при строгом соблюдении всех природоохранных норм», — сообщили в компании.

Иван Сергеев