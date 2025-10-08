В Красноярске задержан подросток за участие в запрещенном «Азове»

В Красноярске задержан 17-летний подросток. Его подозревают во вступлении в украинский национальный батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, в апреле 2024 года подросток через мессенджер Telegram связался с представителем «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и захотел участвовать в его деятельности «с целью борьбы против действующего в России политического режима».

С апреля по август 2025-го подозреваемый передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Также подросток предоставил участнику «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) информацию о своем родственнике — военнослужащем, находящемся в зоне боевых действий.

Возбуждено уголовное дело об участии в признанной запрещенной на территории РФ организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.