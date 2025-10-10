Дома, которыми будут гордиться наши дети

Тема строительства зачастую одна из самых обсуждаемых в информационном поле: цены на недвижимость, сроки сдачи, качество строительных материалов. в плоскости этих вопросов лежат гораздо более глубинные процессы. О том, как устроен мир сложных строительных технологий и механизмов в сфере недвижимости в нашем регионе, редакции рассказала директор по маркетингу и бренду крупнейшего девелопера в Республике Башкортостан* Prime Development София Ангели.

Жилой комплекс The Prime



— На рекламных баннерах и видеоэкранах активно идет рекламная кампания о том, что сейчас Prime Development строит 13 объектов одновременно. Как компания достигла такого показателя за достаточно короткий срок?

— Здорово, что вы заметили и сделали на этом акцент. Тринадцать — цифра, число. Вроде бы все просто. Но для нас тринадцать — это нечто большее. Я постараюсь объяснить, почему. В Prime Development это динамичный показатель. Так, в ближайшее время в нескольких объектах мы начнем передачу ключей дольщикам, а часть объектов уже готовим к новым запускам. И поэтому получается, что для команды объем работы выше, глубже, насыщеннее тех показателей, которые первично измеримы цифрой 13.

«Достигать» — слово с разными оттенками, это словно покорять вершину горы, однако этот путь можно пройти разными способами: через силу, сложно, пытаясь делать слишком быстро, мотивируясь фразой: «Я могу! Я способен!», — думаю, это все же не про нас. Второй путь — это «по любви», когда ты идешь в гору системно, понимая, зачем это необходимо, какие риски, задумываясь о том, как пройти путь с наименьшим количеством ошибок, разглядывая всю красоту по пути, проникаясь силой и энергией мест, которые встречаются на этом сложном подъеме. Думаю, такая метафора описывает нас лучше. С уверенностью могу сказать, что для многих в Prime Development работа над проектами — это часть жизни, что-то большее, чем просто трудовая деятельность, это интерес, увлечение, осознание ответственности, возможность создавать образ жизни, ощущение некоей сопричастности к алгоритмам, которые будут проживать другие люди, — с комфортом, теплом. При таком подходе отношение к количеству и объемам совершенно иное. Безусловно, на такой настрой наслаиваются системность, логичное распределение задач в управлении, отслеживание всех ключевых параметров на каждом этапе, создание стандартов и четкий, самый строгий контроль, ведь все же мы говорим о серьезных вещах — это возведение домов, целых кварталов. Одна из ценностей компании — это результат, и при таком подходе мы получаем не только количественный результат, но и качественный — по итогам премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан» в 2024 году Prime Development получила награду «Девелопер года».

Мини-парк на территории благоустройства Коллекции видовых квартир Divo Residence



— Вы упомянули слово «ценности». Какие ценности определяют вектор деятельности Prime Development? И как они проявляются непосредственно в строительстве?

Prime Development — это люди. Это мировоззрение и корпоративная культура. Здорово, когда в компанию приходят сотрудники, личная структура ценностей которых схожа с тем, что мы закладываем в свои проекты. Одной из ключевых, на мой взгляд, является развитие. «Развитие» — это не только про профессиональный рост или партнерские интеграции, это ведь и про развитие города и проектов. Я бы даже сказала, что это неустанное стремление к совершенствованию, небезразличность. К примеру, проект, который мы планируем сдать в конце этого года — Divo Residence, я думаю, получится интереснее и насыщеннее, чем задумывалось на этапе запуска. Что изменится? Дендрокарта: уже идет активная высадка крупномеров, появится целая аллея, которая будет гармонировать с потрясающими видами на лес и реку. Нам очень хотелось эту территорию сделать еще более «природной», натуральной, создать оазис. Классно, когда во дворе есть собственный мини-парк. Или другой пример — часть парка им. М. Гафури, расположенного около жилого комплекса The Prime, 8 гектаров которого Prime Development совместно с партнером Строительное управление № 1 реконструировали, вложив 200 мил-лионов собственных средств. Логичный вопрос: зачем нам это было нужно? Это подарок горожанам и гостям Уфы к 450-летию нашего любимого города. Важно, что обновленная территория гармонирует и с нашим новым проектом.

Если говорить про то, что не так очевидно, — то это поиск новых технологических и инженерных решений, новых материалов, атрибутов. Мы даже сформировали свои продуктовые стандарты, чтобы глобально внедрять какие-то интересные нестандартные решения, способные качественно улучшить жизнь и пребывание наших будущих резидентов.

Развитие — это еще и скорость, сейчас по большинству проектов мы опережаем строительные графики в среднем на один год. Это очень хороший показатель. Так, комплекс апартаментов Iremel Tower мы ввели в эксплуатацию почти на год раньше, объект уже заселен. Два партнерских проекта мы готовим к выдаче помещений собственникам уже сейчас — в The Prime эта процедура запланирована с октября, а в Le Cristal — с декабря.

Холл жилого комплекса The Prime



Что я хочу этим сказать? Девелопер, который про развитие, стремится развивать все вокруг, и, в первую очередь, развивать для людей. Я искренне считаю, что суперсила Prime Development — это команда людей, которая работает над нашими проектами, объединяясь очень добрым и нужным стремлением.

— Какие планы на развитие у компании в будущем?

Строить, строить много, строить объекты, которые будут знаковыми для региона и города. При этом важно строить объекты в разных классах, чтобы наша философия и наш подход были доступны каждому.

Миссия Prime Development — строить дома, которыми будут гордиться наши дети. Думаю, это и есть наш главный план.