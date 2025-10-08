В Екатеринбурге открылся первый независимый музей СВО

В среду, 8 октября, в Екатеринбурге на ул. Комсомольская, 31 открылся первый независимый музей, посвященный специальной военной операции (СВО), передает Фонд медиа. Организатором выступает союз ветеранов «Серафим».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Музей покажет, как выглядит современные военные действия. В экспозиции представлены трофейные образцы вооружений, а также предоставленные участниками СВО шевроны, дроны, боеприпасы, документы и другое.

«Мы открываем этот музей для того, чтобы люди, далекие от боевых действий, понимали, что они идут не где-то в параллельной вселенной, и не так далеко, как кажется. Там, за лентой, парни ценой своих жизней и здоровья делают все возможное, чтобы они не пришли на наши мирные земли»,— рассказал заместитель председателя правления фонда «Серафим» Дмитрий с позывным Медведь.

Экспозиция будет регулярно обновляться и пополняться.

Напомним, ранее в Екатеринбурге бизнесмен Юрий Дыркач зарегистрировал компании «Путин центр» и «Музей СВО», они связаны с уральским бизнесменом и бывшим депутатом гордумы Олегом Хабибуллиным. Он сообщал, что создание этих юрлиц является одним из этапов реализации планов по реконструкции долгостроя на Октябрьской площади у здания регионального правительства.

Ирина Пичурина