В Железноводске открылся крупный термальный комплекс

В Железноводске Ставропольского края открылся современный термальный комплекс, созданный при поддержке регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба минтуризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На реализацию инвестпроекта выделили субсидию из краевого бюджета, а также предоставили земельный участок в аренду без торгов. Общая стоимость строительства комплекса составила около 2,5 млрд рублей, проект реализовали с участием минтуризма региона. Комплекс включает три бассейна с термальной водой температурой 25–27 градусов, крытый бассейн с банным комплексом и две детские зоны с мини-аквапарком. Территория обустроена парковыми зонами, прогулочными дорожками и площадками отдыха. Комплекс рассчитан на приём до 2 тысяч гостей в сутки.

Это первый подобный объект такого масштаба в Железноводске, он призван расширить туристический сезон и повысить инвестиционную привлекательность Ставрополья. Новый термальный комплекс призван стать ключевой точкой притяжения на Кавказских Минеральных Водах и увеличить налоговые поступления в региональный бюджет.

Станислав Маслаков