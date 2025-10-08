Житель Перми предстанет перед судом за попытку сбыта 4 кг наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника преступной группы. Как сообщает сайт надзорного органа, обвиняемый с подельниками оборудовал на территории Перми тайники, в которые поместил наркотики. Он намеревался продать их, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято около 4 кг запрещенных веществ. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о мефедроне, метаноне и метадоне. Кроме того, участники ОПГ через денежные переводы легализовали более 4,7 млн руб., которые были добыты преступным путем.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее был вынесен обвинительный приговор в отношении участников той же организованной преступной группы.