«Енисей» дважды сыграет в Красноярске с ЦСКА в волейбольном Кубке России

Соперником красноярского «Енисея» в очередном раунде мужского волейбольного Кубка России 2026 года будет подмосковный ЦСКА. Об этом говорится в решении директората соревнований Всероссийской федерации волейбола.

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

«Енисей», выступающий в Суперлиге, получил право на выход в следующий раунд, став победителем в группе «В». ЦСКА из Высшей лиги был сильнее соперников в группе «З».

«Енисей» сыграет с ЦСКА два матча в Красноярске 14 и 15 октября. По данным сайта красноярского клуба, победитель этого противостояния встретится с победителем пары «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) за выход в полуфинальный этап.

Валерий Лавский