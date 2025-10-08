Жительница Баймака обвиняется в незаконном обороте сигарет

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело 57-летней местной жительницы, обвиняемой в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже табачной продукции без маркировки в крупном размере (ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, в июле 2024 года фигурантка уголовного дела купила в Сибае у неизвестного табачные изделия, которые продала в собственном магазине в Баймаке.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 тыс. пачек сигарет на сумму более 140 тыс. руб. В отношении ее соучастника материалы уголовного дела выделили в отдельное производство.

Майя Иванова