Греф заявил о готовности «Сбера» отказаться от комиссий за оплату штрафов ГИБДД

«Сбер» готов отказаться от комиссий, которые начисляются за оплату штрафов ГИБДД. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

«Мы готовы отказаться от комиссии»,— сказал господин Греф на «Финополисе» (цитата по «РИА Новости»). Так он прокомментировал слова главы Минцифры Максута Шадаева, который напомнил, что многие банки берут с клиентов комиссию, в то время как сами получают бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД.

Сейчас пользователи должны платить комиссию при оплате штрафов ГИБДД через некоторые онлайн-сервисы и банки, в том числе и «Сбер». Однако оплатить взыскание без комиссии можно с помощью портала «Госуслуги», официального сайта ГИБДД или «Почты России».