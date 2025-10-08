«Подстраиваться под кого-то Валерий Карпин точно не готов»

В «Динамо» новый глава совета директоров Александр Ивлев. Сразу поле назначения чиновник дал несколько интервью и заявил, что хочет создать клуб-лидер, который будет радовать своих поклонников стабильной игрой. Изменится ли «Динамо» после этого назначения? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Кроме заявлений общего характера господин Ивлев сообщил, что команде нужно больше работать над обороной и пообещал, лично изучить все, что сейчас происходит в «Динамо». Такое погружение в жизнь команды вполне может привести к серьезным изменениям, считает комментатор Александр Аксенов: «Шаги могут быть любые, мы же понимаем, что Валерием Карпиным сейчас доволен далеко не каждый болельщик "Динамо". Но руководитель клуба не может мыслить эмоциями, он должен мыслить рационально, ведь в истории "Динамо" было очень много ситуаций, когда приходил новый руководитель, и все ломалось».

Но потерпит ли главный тренер «Динамо» вмешательство чиновника в процесс работы, большой вопрос. Подстраиваться под кого бы то ни было Валерий Карпин точно не готов. Сейчас он работает со сборной перед матчами с Ираном и Боливией. Во время этого процесса он еще раз негативно высказался по поводу лимита на легионеров в РПЛ и ответил на слова министра спорта Михаила Дегтярева, который ранее утверждал, что может не согласовать кандидатуру Карпина на посту наставника сборной: «Если для того, чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказываем даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Если не буду говорить то, что хочется кому-то».

Так что Карпина можно уволить, но заставить его пойти на поводу у того или иного чиновника вряд ли получится. Правда здесь все-таки нужно обозначить, что если к Карпину тренеру сборной пока претензий не очень много, то к нему же, как к наставнику «Динамо» уже вопросы есть. Бюджет бело-голубых, на минуточку, третий в лиге и чуть-чуть не дотягивает до 10 млрд руб. Игроки так же собраны приличные, а результата нет. И кто бы не возглавлял совет директоров, пока «Динамо» не выстроит работу спортивного блока, прорыва не будет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «У "Динамо" при Дмитрии Гафине лучше получались акции, какие-то мероприятия и многое другое — все, кроме спортивного блока. Вот сегодня надо для "Динамо" эту историю превозмочь, и сможет ли это сделать Карпин, я сомневаюсь».

Пока Валерий Георгиевич возглавлял «Ростов» и параллельно руководил сборной, проблем не было. Но сейчас в «Динамо» другой уровень давления. И кажется странным, когда после крупного поражения, главный тренер, вместо того что бы решать проблему уезжает на другую работу. Кроме того когда наставник сборной возглавляет клуб, то не может оставаться беспристрастным, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «Не может тренер совмещать сборную и РПЛ. Там совсем другой подход. Он таким образом влияет на игроков и на клубы».

Пока проблем с совмещением постов у Карпина не возникало. Может быть, новый глава совета директоров «Динамо» Александр Ивлев, который пообещал во все вникать лично, поднимет этот вопрос.

Владимир Осипов