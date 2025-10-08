Суд рассмотрит дело экс-главы района Томска о покушении на мошенничество

Следственное управление СКР по Томской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Советского района Томска Вячеслава Шипицына, двух его подчиненных, а также экс-сотрудника правоохранительных органов и троих местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при распоряжении муниципальным жильем.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2024 году экс-глава Советского района Томска разработал план по незаконному распоряжению муниципальным жильем, подлежащим распределению среди нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Схема предполагала получение денежного вознаграждения за незаконную передачу жилья гражданам, которые не имели на него права, с последующей приватизацией. Реализовать задуманное чиновнику согласились помочь двое подчиненных, бывший сотрудник полиции и трое местных жителей. Речь шла о хищении муниципального жилья общей стоимостью более 10 млн руб., уточнили в СКР.

Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не успели. Деятельность группы была пресечена в ходе совместной операции СКР и ФСБ России по региону. Один из фигурантов дела помещен в СИЗО, в отношении другого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд.

Михаил Кичанов