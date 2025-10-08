Успешно сажал, а теперь и сам садится

Как стало известно “Ъ”, в Дорогомиловском райсуде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Севака Колянова. Майор юстиции обвиняется в целом ряде коррупционных преступлений, включая взятку и растрату изъятых во время обысков в квартирах фигурантов денег.

По данным “Ъ”, в оперативную разработку ФСБ следователь по особо важным делам СКР Севак Колянов попал в начале июля прошлого года. Тогда в распоряжении чекистов оказалась информация о том, что майор юстиции занимается махинациями с вещдоками. В частности, речь шла об искажении в протоколе обыска суммы, изъятой у фигуранта уголовного дела.

По данным “Ъ”, писать заявление о хищении у него денег последний якобы испугался.

Тем не менее сведения об этом факте легли в основу рапорта сотрудника ФСБ. Отметим, что в разговорах с коллегами следователь Колянов любил бравировать своими тесными контактами со спецслужбой, во взаимодействии с которой он успешно сажает «ментов», работающих в линейных отделах внутренних дел на столичных железнодорожных вокзалах.

На этот раз сотрудники ФСБ пришли уже за самим «важняком» Коляновым. 30 июля 2024 года его задержали в рамках возбужденного накануне следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР уголовного дела о краже (ст. 158 УК РФ), которое впоследствии вылилось в целый клубок коррупционных преступлений.

Из материалов дела следовало, что Севак Колянов был уличен «в завладении денежными средствами», изъятыми во время обыска в квартире у одного из фигурантов по делу, которое он же и вел. После того как вещдок был передан майору Колянову на ответственное хранение, тот фальсифицировал протокол обыска, значительно уменьшив сумму изъятых денег. Впоследствии количество вмененных в вину офицеру подобных эпизодов выросло до трех, а к статье о краже добавились злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч. 3 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

31 июля 2024 года по ходатайству следствия Дорогомиловский суд Москвы отправил Севака Колянова в СИЗО. Одним из оснований для избрания самой строгой меры пресечения стала попытка оказать воздействие на потерпевшего. В частности, следователь представил в суд расшифровку записи переговоров между следователем Коляновым и потерпевшим.

В итоге последний стал утверждать, что никакого преступления Севак Колянов в отношении него не совершал, деньги у него не похищены, а просто хранятся у следователя.

Отметим, что на допросах и в суде во время ареста защита обвиняемого настаивала на том, что Севак Колянов совершил дисциплинарный проступок, а в худшем случае его действия можно рассматривать лишь как халатность (ст. 293 УК РФ).

Впоследствии квалификацию действий экс-следователя Колянова, перебравшегося несколько лет назад на работу в Москву из следственного управления СКР по Кировской области, действительно скорректировали. Впрочем, только в худшую для него сторону. Из изначально вмененных в вину статей в окончательной редакции обвинительного заключения, по данным “Ъ”, остался только служебный подлог, к которому добавились получение взятки в особо крупном размере, особо крупное мошенничество, а также растрата в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ).

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированных деяниях майор юстиции Севак Колянов не признает.

Напомним, что самым известным следователем СКР, представшим перед судом по делу о растрате вещдоков, стал Александр Избенко — заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет центрального аппарата комитета. Полковнику юстиции инкриминируется 16 преступлений, в том числе совершенных при расследовании уголовного дела об авиакатастрофе, которое он вел.

Если по делу полковника Избенко Басманный суд еще должен вынести приговор, то его коллега-«важняк» из следственного департамента МВД полковник юстиции Антон Ходько уже получил в 2021 году по приговору Тверского райсуда восемь лет за хищение 52 млн руб., изъятых по делу о мошенничестве.

Олег Рубникович