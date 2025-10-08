Morion Digital вновь вошел в пятерку лучших технопарков страны

Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital занял пятое место в XI Национальном рейтинге технопарков России, результаты которого были объявлены в Москве на международном инвестиционно-промышленном форуме, сообщает Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

В 2025 году эксперты оценили 41 технопарк из 23 регионов. Первое место занял промышленный технопарк «Технопарк-Мордовия», второе — технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» (Самарская область), на третьем расположился технопарк «Элма» (Москва). Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital шестой раз подряд вошел в пятерку Национального рейтинга технопарков России.

Национальный рейтинг технопарков России проводится с 2015 года. Он определяет наиболее привлекательные территории для реализации промышленных проектов, создания новых производств и вывода на рынок инновационных технологий.

Также в этом году обновилась методика рейтинга: акцент был сделан на квалификации управляющих компаний, их опыте по привлечению господдержки и созданию научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем на базе технопарков. Дополнительно введён критерий наличия стратегии низкоуглеродного развития у управляющих компаний технопарков.