Искусство эксперимента как бесконечный источник вдохновения

Пересмотр границ привычного — актуальный тренд нашего времени. Современное искусство все чаще выходит за рамки холста и масляных красок, предлагая искушенному зрителю оригинальные перформансы и инсталляции. Классические художественные материалы уступают место нестандартным и представляющимся нам нетипичными для создания картин. И сегодня работы, выполненные в столь необычном ключе, уже успели найти своих преданных поклонников по всему миру.

Евгения Сковарт — уфимский художник-экспериментатор, чьи картины из нестандартных материалов известны далеко за пределами нашей страны. Работы Евгении украшают частные коллекции по всему миру — от России и Франции до США и Эмиратов. Заказчики — звезды музыки, спорта, актеры, деятели культуры, бизнесмены и популярные блогеры. Многие работы художника представляют собой результат рекламных кампаний и коллабораций с известными международными брендами.

Дорогу осилит идущий

Евгения Сковарт с отличием окончила Училище искусств в Уфе. Далее были шесть лет усердной и кропотливой учебы в Академии искусств им. Загира Исмагилова — и это не считая бесчисленных часов самообразования, ежедневной практики и поисков своего стиля. Как признается сама Евгения, учеба для художника длится всю жизнь — даже если академическая база уже давно получена и усвоена. Сегодня художник изо дня в день оттачивает профессиональное мастерство, изучает новые техники, посещает обучающие курсы, а также крупные мировые выставки и картинные галереи. Среди самых любимых и дорогих сердцу — Третьяковская галерея и Лувр в Абу-Даби.

В прошлом году по приглашению руководства одного из самых крупных торговых центров Дубая Dubai Mall Евгения прилетела в Эмираты, чтобы создавать шаржи на гостей торговой галереи. Такой яркий творческий подарок сделала администрация ТЦ своим посетителям в честь Дня независимости ОАЭ.

На сегодняшний день Евгения Сковарт выступает главным художником творческого проекта «Фабрика картин», который реализуется на территории пяти регионов России (Республика Башкортостан, Челябинская, Самарская, Свердловская и Ульяновская области) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта — вдохновить молодое поколение на изучение культурного наследия России через художественное творчество. Участники смогут посетить мастер-классы и обучающие семинары, которые проведет Евгения Сковарт, а также прослушать цикл лекций об искусстве и творчестве великих русских художников. Проект стартует осенью этого года и продлится до лета 2026 года.

Современные картины как искусство переосмысления

Один из видов разрушения сложившихся стереотипов сегодня — эксперименты с нестандартными материалами. Евгения Сковарт уверена: современное искусство стало ближе к зрителю, потому что говорит с ним на новом, ярком и живом языке. Так, к примеру, уже давно ставшее мемом «Третье сентября» Михаила Шуфутинского в этом году особенно запомнилось уфимцам, а также интернет-пользователям из других городов. При помощи метлы и осенних листьев Евгения создала на асфальте портрет исполнителя легендарного хита. Творческий процесс художник записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсетях. Маэстро оценил работу Евгении и также разместил видео на своих интернет-страничках.

Наверняка многие зрители уже успели увидеть и полюбить биографический художественный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с талантливым Юрой Борисовым в главной роли. По словам Евгении, картина настолько увлекла и затянула ее своей атмосферой, что, сама того не заметив, она начала создавать портрет Юры из попкорна. Евгения отметила, что актер потрясающе вжился в образ Пушкина, сумев тонко и глубоко раскрыть его душу. Отметим, данный проект стал коммерческой коллаборацией с федеральной сетью известных кинотеатров.

Сегодня в творческой копилке талантливого уфимского художника портреты и популярного американского актера Уилла Смита — из яичницы, и рок-музыканта Сергея Шнурова — из сигарет. Уилл Смит настолько впечатлился работой Евгении, что выложил ее у себя в сторис, а лидер группы «Ленинград» даже прервал концерт, чтобы забрать свой портрет.

Евгения Сковарт не оставляет без внимания и актуальные политические темы. Так, накануне выборов в США художник выложила портрет Дональда Трампа из зерен и колосьев пшеницы. Евгения признается: развевающиеся на ветру волосы президента всегда ассоциировались у нее со спелыми колосьями пшеницы в поле. При этом художник подчеркнула, что портрет был создан без какого-либо политического подтекста — творческое видение и не более.

Евгения уверена, что современное искусство призвано не только вдохновлять, но и реагировать на острые социальные проблемы. В связи с этим не остались незамеченными образы премьер-министра России Михаила Мишустина и министра финансов России Антона Силуанова. Портрет главы правительства Евгения Сковарт выложила из товаров оскудевшей в 2022 году «продуктовой корзины»: овощей, сушек, чая, круп, сахара, сосисок, шоколада и прочих продуктов. К слову, все использованные для создания образа продукты впоследствии были съедены. Портрет руководителя финансового ведомства был создан из более тысячи рублевых монет — в знак быстро растущей инфляции и нестабильной экономической ситуации в стране.

Главное творческое правило Евгении Сковарт — рисовать можно чем угодно и на чем угодно. Одежда, стены, бумага, асфальт, пластик, светодиодные ленты способны не только стать частью художественного языка и воплотить в себе самые яркие и смелые фантазии, но и изменить само восприятие искусства.