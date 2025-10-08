Депутат Лисовский заявил, что Lada Vesta несет угрозу демографии

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите конкуренции Сергей Лисовский раскритиковал модель Lada Vesta, заявив, что ее малые размеры могут негативно сказаться на демографии. По его мнению, автомобиль не подходит для семьи из четырёх человек, так как в него сложно поместить всех пассажиров и детские кресла из-за небольшого багажника.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В интервью изданию «Подъем» господин Лисовский подчеркнул, что текущая ситуация на предприятии обусловлена отсутствием истинных производственников, которые были бы готовы работать круглосуточно и знать каждого работника. Лисовский отметил, что бюрократия мешает развитию, несмотря на длительную историю компании.

Лисовский заявил о своей готовности возглавить АвтоВАЗ, но выразил сомнения, что его пригласят на эту должность. По его словам, предыдущие руководители компании часто были из чиновничьей среды или среди так называемых менеджеров-мажоров, которые, по его мнению, не способны совершить значимые изменения.

Евгений Чернов