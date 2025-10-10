«Мы создаем единую экосистему для повышения качества и доступности медицины»

Группа компаний «АГНИМЕД» начала свою историю с клиники МРТ в Сибае, а сегодня владеет собственным производством медицинских расходных материалов. Ее основательница Альбина Соколова рассказала о том, как стратегия вертикальной интеграции помогает бороться с зависимостью от импорта и почему частная медицина должна быть партнером государства.

­— Альбина Булатовна, если мы правильно понимаем, вы начали с клиники МРТ в Сибае, а теперь развиваете собственное производство медицинских расходных материалов. Как эти два направления — диагностика и производство — взаимодействуют в рамках «Агнимед Групп»? Это долгосрочная стратегия создания замкнутого цикла в развитии компании?

— Вы абсолютно правы. Мы создаем не разрозненные активы, а единую экосистему для повышения качества и доступности медицины в регионах. Это наша осознанная стратегия вертикальной интеграции. Начав с диагностики, мы изнутри изучили потребности клиник и пациентов. Мы увидели две ключевые проблемы: зависимость от импорта и зачастую неоправданно высокие затраты медучреждений на расходные материалы. Наше производство решает именно эти задачи. Мы создаем продукты, ориентируясь на запросы, которые сформировались в нашей же диагностической практике.

Это позволяет нам быть более гибкими, контролировать качество на всех этапах и в конечном счете предлагать рынку более доступные и эффективные решения. Да, это стратегия создания устойчивой, замкнутой экосистемы.

— Работа в Сибае, несомненно, имеет свою специфику. С какими основными вызовами вы столкнулись при открытии и продвижении современного диагностического центра в моногороде и как вам удалось их преодолеть?

— Основных вызовов было три: кадры, логистика и доверие. Найти и удержать в моногороде высококлассного рентгенолога или MRT-специалиста — задача непростая. Решили ее через программы обучения и партнерства с ведущими вузами. Логистика и обслуживание современного оборудования и расходников — это всегда стоимость и время. Мы стали планировать эти процессы очень заранее. Ну и главное — доверие пациентов. Люди в маленьких городах консервативны. Мы проводили дни открытых дверей, разъясняли важность ранней диагностики. Преодолеть повышенную осторожность удалось только через качество и человеческое отношение. Сейчас к нам приезжают из соседних областей.

— Какие, на ваш взгляд, основные тенденции сегодня определяют развитие МРТ-диагностики?

— Я выделяю три ключевых тренда: во-первых, это искусственный интеллект. Современное ПО помогает в первичном анализе снимков, выделяет зоны интереса, снижая нагрузку на врача и риск человеческой ошибки. Во-вторых, телемедицина. Возможность удаленных консультаций с ведущими специалистами страны по нашим снимкам стирает географические границы. В-третьих, фокус на комфорт пациента: более короткие и бесшумные протоколы исследований. Мы активно внедряем AI-решения, наладили партнерские каналы с федеральными клиниками для телемедицинских консультаций и постоянно обновляем парк оборудования для повышения комфорта.

— Проект помощи участникам СВО был отмечен наградой на региональном уровне. Что лично для вас стало главным стимулом для организации этой помощи? Была ли это инициатива снизу, от коллектива, или стратегическое решение руководства?

— Это была абсолютно естественная, живая инициатива, которая родилась и в коллективе, и у руководства одновременно.

Мы медики. Наша профессия — помогать. Когда ты видишь запрос на помощь и понимаешь, что твои компетенции и ресурсы могут закрыть эту потребность, никаких других вопросов не возникает. Это был порыв от сердца, который мы как компания просто смогли организовать и масштабировать.

— Расскажите подробнее о том, в чем именно заключалась помощь?

— Помощь была комплексной. Прежде всего, это бесплатная диагностика (МРТ, УЗИ) для самих участников СВО и членов их семей. Для нас было важно поддержать и близких, которые остаются в тылу.

Во-вторых, это адресная материальная и лекарственная помощь. Основной сложностью была не бюрократия, а логистика: организация процесса так, чтобы помощь была своевременной и удобной для людей. Мы справились благодаря слаженной работе нашей команды и волонтеров.

— Как вы считаете, какую роль должно играть частное здравоохранение в решении таких масштабных общегосударственных задач?

— Роль частного здравоохранения — быть гибким и инновационным партнером государства. Мы можем быстро пилотировать новые решения, брать на себя выполнение конкретных задач в рамках государственного заказа, разгружая систему ОМС. В кризисных ситуациях мы становимся точкой гибкости и быстрого реагирования. Ключевое слово здесь — партнерство ради общей цели.

— Вы состоите в партии «Новые люди». Что в программе или подходе этой партии резонирует с вашими личными убеждениями?

— Мне крайне близка их прагматика и фокус на развитии человеческого капитала в регионах. Это не просто лозунги, а конкретные программы поддержки предпринимательства, развития социального бизнеса. И важен сам подход: нет акцента на гендерных различиях, отсутствие зашоренности, готовность к диалогу, открытость к новым идеям. Это полностью соответствует моей философии ведения бизнеса, основанной на эффективности и ответственности.

— Как ваш практический опыт успешного предпринимателя помогает вам в политической деятельности?

— Я приношу в политику практическое понимание того, как законы работают на земле. Я изнутри вижу, как нормативные акты, налоговая нагрузка, процедуры госзакупок отражаются на реальном бизнесе, на возможности открыть новую клинику или нанять еще одного врача в моногороде. Моя задача — быть голосом этого практического опыта, транслятором этих «болевых точек» на уровень, где принимаются решения.

— Партия заявляет о необходимости новых подходов. Как, на ваш взгляд, должна меняться система здравоохранения в российских регионах?

— Нужны точечные и смелые меры.

Во-первых, стимулирование ГЧП в диагностике. Вместо строительства новых центров с нуля лучше субсидировать частным клиникам затраты на дорогое оборудование при условии выполнения квот по ОМС. Это быстрее и эффективнее. Во-вторых, цифровизация. Необходимо создать единую цифровую платформу в регионе, где пациент из района может получить консультацию у федерального специалиста. И в-третьих, поддержка кадров. Это должна быть не просто выдача «подъемных», а комплексные программы с ипотекой, развитием и соцпакетом для врачей в малых городах.

— Вы совмещаете руководство быстро растущим бизнесом, социальные проекты и политическую деятельность. Как вам удается находить баланс?

— Баланс — это миф. Скорее, это постоянное осознанное переключение между проектами. Тайм-менеджмент, складывавшийся годами. Планирование, делегирование, мотивация и контроль. Мне помогает отличная команда, которой я доверяю и которую ценю. А главный источник энергии — это обратная связь. Когда видишь, что твоя работа помогла конкретному человеку, когда видишь рост коллег и благодарность людей, — это дает колоссальные силы. Это и есть та самая «отдача», ради которой все и затевается.

— Если бы вам нужно было сформулировать свою главную миссию не как бизнесмена, а как общественного деятеля, что бы это было?

— Моя миссия — делать современную и качественную медицину доступной и человечной в любом, даже самом отдаленном уголке нашей страны. И не просто говорить об этом, а создавать работающие модели, которые можно тиражировать и менять регулярно под эту цель.

— Каким вы видите развитие «Агнимед Групп» и лично вашу роль в компании и в обществе через пять лет?

— Через пять лет «Агнимед Групп» — это устойчивая корпорация, экосистема с полным циклом: от точной диагностики до производства необходимых медицинских изделий. Моя роль в компании — определение стратегических векторов развития. В обществе я вижу себя как эксперта-практика, чье мнение является весомым при принятии решений в сфере здравоохранения и поддержки предпринимательства в регионах. Цель — создать эффективную бизнес-систему, которая не только обеспечивает работу бизнеса, но и способствует улучшению жизни людей.