В Госдуме предложили ужесточить запрет на участие в выборах для коррупционеров

Группа депутатов от партии «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект об ужесточении запрета на участие в выборах в качестве кандидата для граждан, осужденных за преступления коррупционной направленности.

Авторы законопроекта предложили внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» подпункт о запрете избираться на выборах гражданам, осужденным за преступления, которые предусмотрены главой 30 УК РФ. В нее входят преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Запрет действует десять лет со дня снятия или погашения судимости.

Инициаторы поправки отмечают в пояснительной записке, что сейчас реформируемый ФЗ содержит временный запрет на участие в выборах для приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. К таковым, в частности, относится и получение взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ). Однако по той же статье преступление может быть классифицировано как «небольшой тяжести», или преступник может получить наказание, не связанное с лишением свободы. В обоих случаях осужденный не будет отстранен от участия в выборах в качестве кандидата.

«Новые люди» предлагают не придавать значения назначенному наказанию за коррупционные преступления. В этом парламентарии ссылаются на подпункт ФЗ об избирательных правах, приравнивающий сам факт совершения преступления экстремистской направленности к запрету на избрание.

Коррупция служебных лиц, в понимании депутатов, подрывает доверие граждан к государственным институтам. Законодатели приводят статистику: в I квартале 2025 года количество выявленных коррупционных преступлений в РФ выросло на 24% год к году — до 15,5 тыс. преступлений.

Степан Мельчаков