Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место по эффективности в стране

На площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума обнародовали результаты XI Национального рейтинга технопарков России. Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место по эффективности. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году составили рейтинга обновили методику. Особое внимание уделялось опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере БАС. Эксперты оценивали работу более 40 технопарков из 23 регионов.

Руфия Кутляева