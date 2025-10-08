Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место по эффективности в стране
На площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума обнародовали результаты XI Национального рейтинга технопарков России. Технопарк «Жигулевская долина» занял второе место по эффективности. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В этом году составили рейтинга обновили методику. Особое внимание уделялось опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере БАС. Эксперты оценивали работу более 40 технопарков из 23 регионов.