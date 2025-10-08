Собственника и экс-руководителей пермского завода «Телта» предложили отправить в колонию

В Мещанском райсуде Москвы завершились прения по уголовному делу о хищении 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», сообщает «Ъ». Подсудимыми проходят владелец предприятия Игорь Морозов, бывший гендиректор Алексей Высоков, главбух Елена Гришина, а также экс-военпред Алексей Пальмов. Гособвинение предложило назначить им наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии силовиков, фигуранты похитили средства бюджета путем мошенничества при исполнении гособоронзаказа на поставку 7 тыс. полевых телефонов в 2015-2016 годах. В частности, вопреки условиям контракта, при производстве аппаратов использовались более дешевые комплектующие китайского производства. По мнению военной прокуратуры, Игоря Морозова следует приговорить к восьми годам заключения, Алексея Пальмова к пяти с половиной годам. Алексея Высокова и Елену Гришину, с учетом ранее назначенного наказания, к девяти и восьми с половиной годам.

Никто из подсудимых, кроме Алексея Пальмова, вины не признал. В прениях они указывали, что в ходе экспертизы в рамках дела, на основании которой был рассчитан ущерб, допущены ошибки. Кроме того, заказ был изначально убыточным для завода, а при обследовании изделий никаких китайских комплектующих обнаружено не было. Оглашение приговора запланировано на 10 октября.