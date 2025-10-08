Александр Сиваев возглавил объединение красноярских бизнесменов

Гендиректор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев стал новым руководителем Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК). На пост председателя он был избран на общем собрании организации 7 октября.

«Важно повысить эффективность взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти. В этой части СППКК должен занимать лидирующие позиции в консолидации бизнеса…»,— приводятся на сайте союза слова из выступления господина Сиваева на собрании.

Срок полномочий председателя СППКК составляет пять лет. Ранее организацию, в которую входят около 300 компаний, возглавлял Юрий Васильев.

Валерий Лавский