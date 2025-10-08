Суд продлил арест четырем фигурантам дела о растрате в челябинском миндортрансе

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрию Микулику и еще четырем фигурантам, обвиняемым в растрате бюджетных средства средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Соответствующее ходатайство следователя удовлетворено 7 октября. Информация об этом опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сроки пребывания в следственном изоляторе продлены бывшим руководителя ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Константину Зарипова и Александру Зырянову, а также начальнику правового управления миндортранса Челябинской области Анне Курьяновой. Представители обвиняемых уже направили жалобы на постановление о продлении меры пресечения.

Кроме того, 2 октября Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей еще двум фигурантам дела о растрате — первому заместителю начальника правового управления миндортранса региона Станиславу Куликову и его предшественнику на посту Алексею Плюте. Еще четыре фигуранта этого дела, включая действующего министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева, находятся под домашним арестом или запретом определенных действий.

По версии следствия, фигуранты причастны к растрате почти 3 млрд руб. при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области.