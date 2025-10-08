Нобелевскими лауреатами по химии стали ученые из Японии, Британии и Иордании

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Великобритания) и Омар М. Яги (Иордания) за разработку новой формы молекулярной архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NobelPrize.org / AP Фото: NobelPrize.org / AP

Ученые разработали так называемые металлорганические каркасы, в которых ионы металлов представляют собой точки, связанные длинными углеродными молекулами. Вместе ионы металлов и молекулы образуют кристалл, содержащий большие полости — через них могут проходить другие молекулы. Каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсинов и катализа химических реакций, сообщается на сайте премии.

Работу над новой молекулярной конструкцией начал Ричард Робсон еще в 1989 году. Затем в 90-е и нулевые Сусум Китагава и Омар М. Яги продолжили исследование и независимо друг от друга сделали несколько открытий, которые привели к созданию металлорганических каркасов.

Ученые разделят призовой фонд в размере 11 млн шведских крон (почти $1,2 млн).

Нобелевская премия по химии ежегодно присуждается Шведской королевской академией наук в Стокгольме. В 2024 году ее лауреатами стали американские и британские ученые Дэвид Бейкер, Джон Джампер и Демис Хассабис. Премию им присудили за компьютерное моделирование структуры белков и модели искусственного интеллекта (ИИ) в этой области.

Полина Мотызлевская