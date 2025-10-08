В России произошел сбой в системе электронных паспортов транспортных средств

В России была временно нарушена работа системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом рассказал гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

«Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят. Это технический сбой, не связан он никак с ошибками в заполнении документов»,— уточнил господин Клатаевский в беседе с РБК Приморье. Комментарии по ситуации можно получить только после рабочего дня в Москве.

Как пишет издание, из-за сбоя в регистрационном подразделении краевой Госавтоинспекции владельцам авто отказывают в регистрации машин. При этом повторно пошлину оплачивать не нужно, но придется перезаписаться на прием в ГАИ.

Утром на сайте системы электронных паспортов (СЭП) было указано, что там с 3 по 4 октября проводятся технические работы. Теперь ресурс долго прогружается, но его функционал работает в обычном режиме.