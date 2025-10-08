Жителя Мелеуза оштрафовали на 2,7 млн рублей за посредничество при передаче взятки

Суд приговорил жителя Мелеуза к штрафу в 2,7 млн руб. за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Изначально суд назначил штраф в 2,8 млн руб., но затем снизил сумму в связи с зачетом времени, проведенном подсудимым под домашним арестом. Также суд конфисковал более 1,5 млн руб., изъятые у посредника. Для обеспечения исполнения приговора на его имущество наложен арест.

Как было установлено в суде, в 2020–2022 годах фигурант уголовного дела выступил посредником при передаче взятки бывшему главе администрации Мелузовского района Рустэму Шамсутдинову от владельца строительной компании. Экс-чиновнику передали три квартиры общей стоимостью более 4 млн руб. За это глава администрации должен был способствовать заключению со строительной компанией договоров аренды земельных участков в парковой зоне города и последующей выдаче разрешения на строительство многоквартирных домов, а также обеспечить «общее покровительство» предпринимателю.

Преступление выявили сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце октября 2024 года Рустэма Шамсутдинова задержали. Его уголовное дело рассматривается в суде, действиям взяткодателя также «дана правовая оценка», отмечается в пресс-релизе ведомства.

Майя Иванова