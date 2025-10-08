Самарский областной суд не стал возвращать Шарлота в колонию-поселение

Самарский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о переводе Эдуарда Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Райсуд в Тольятти постановил ужесточить условия содержания музыканта из-за нарушений режима и «негативного влияния на других осужденных».

Самарский музыкант Эдуард Шарлот осужден за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и неуважение к религиозным чувствам. После начала СВО Шарлот опубликовал несколько видеозаписей, где сжигает свой российский паспорт, пародирует песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла и военный билет.

Изначально музыканта приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Гособвинение запрашивало семь лет и пять месяцев колонии общего режима.

Сабрина Самедова