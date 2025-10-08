Три человека погибли при обстрелах ВСУ в Херсонской области

В Железном Порту Голопристанского муниципального образования при обстреле ВСУ загорелись два здания для временного проживания. Погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Горностаевке ударов снаряда поврежден автомобиль скорой помощи. Обошлось без пострадавших. В Новой Каховке загорелся частный дом, возгорание уже ликвидировали.

Кроме того, по словам господина Сальдо, под обстрел попали Алешки, Голая Пристань, Забарино, Заводовка, Каиры, Корсунка, Каховка, Новая Каховка, Новые Лагеря, Райское и Таврийск.