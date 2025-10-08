Власти разъяснили, что теперь нельзя снимать в Ярославской области

Запрет на съемку в Ярославской области касается не только беспилотников и последствий их применения, но и многих объектов инфраструктуры. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министерства региональной безопасности Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Указ губернатора «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области» вышел 26 сентября. Он запрещает публикацию процесса применения и последствий применения ракет и беспилотных воздушных судов, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, мест расположения воинских подразделений. Как сообщили в министерстве, речь идет не только о публикации, но и о съемке этих действий и объектов.

«Под полный запрет попадает съемка самого полета дронов, их падения, взрыва, а также последствий их применения — мест, куда они попали, и нанесенных повреждений. Запрещено снимать установки противовоздушной обороны (ПВО), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), процесс их работы и результаты их применения (например, сбитый беспилотник)», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Также под запрет на съемку попадают места дислокации силовых структур: места временного или постоянного расположения военных подразделений, сотрудников полиции и Росгвардии, а также любые военные объекты на территории области.

Также запрещено снимать критически важные объекты инфраструктуры. Это электростанции, трансформаторные подстанции, нефтебазы, крупные заводы и производства, водонапорные станции, котельные, мосты, тоннели, крупные автомобильные развязки, вышки сотовой связи, ключевые узлы связи.

«Просим жителей Ярославской области с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Эти меры призваны обезопасить население и важные объекты инфраструктуры, а также предотвратить утечку информации, которая потенциально может быть использована правонарушителями для планирования противоправных действий», — добавили в министерстве.

Запрет не распространяется на официальные действия государственных органов, федеральные и региональные власти, а также подконтрольные им организации (включая аккредитованные официальные СМИ).

Антон Голицын