Цены на какао упали до минимума за полтора года

Фьючерсы на какао на бирже в Нью-Йорке на этой неделе торгуются по $6,15 тыс. за тонну, это почти в два раза дешевле, чем в декабре 2024 года, когда цена превышала $12 тыс. В Лондоне фьючерсы на какао торгуются по $4,26 тыс. за тонну, и это на 58% ниже, чем в апреле 2024 года, когда наблюдался пик цен. Как отмечает Financial Times (FT), цены начали падать после почти двухлетнего роста, который ударил и по производителям, и по потребителям.

По словам аналитиков, которых цитирует FT, снижение цен является следствием спада потребительского спроса из-за высоких цен, а также ожиданий хорошего урожая в Западной Африке. Погодные условия в странах-производителях улучшились, правительства Кот-д’Ивуара и Ганы, главных стран—производителей какао, резко повысили закупочные цены и платят фермерам до $5 тыс. и $4,6 тыс. за тонну какао-бобов соответственно. Это будет стимулировать фермеров продавать больше какао государственным закупщикам, что увеличит запасы для продажи по официальным каналам.

Между тем эксперты Rabobank прогнозируют, что для потребителей цены на какао и шоколад в лучшем случае перестанут расти, но опускаться не будут еще как минимум в ближайшие полгода.

