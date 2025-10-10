«НЕБОАРТ» — пространство для бизнеса

Новый отель «НЕБОАРТ» в Уфе рад представить своим гостям современные конференц-залы, идеально подходящие для проведения деловых мероприятий любого масштаба. Это уникальное пространство, сочетающее стильный дизайн и передовое оборудование, созданное специально для комфортного и эффективного проведения встреч, конференций и презентаций.

Отель предлагает несколько залов с разной вместимостью, которые можно адаптировать под любые задачи. Зал-трансформер «Терминал» площадью 120 квадратных метров рассчитан на 120 человек и отлично подойдет для крупных конференций и масштабных мероприятий нового формата. Для более компактных встреч идеально подойдут залы «Терминал 1» на 50 человек и «Терминал 2» на 70 человек, оснащенные всем необходимым для деловых сессий. Также предусмотрен уютный зал «Бизнес-Лаунж» площадью 35 квадратных метров, рассчитанный на 30 гостей, который отлично подходит для закрытых заседаний и конфиденциальных переговоров.

Отель «НЕБОАРТ» предлагает не просто помещения, а полный спектр услуг для успешного проведения мероприятий. Профессиональная команда организаторов готова помочь с подготовкой и проведением встречи, учитывая все пожелания клиентов. Особое внимание уделяется меню — для бизнес-мероприятий предлагается специальное MICE-меню от шеф-повара.

Гибкость планировки залов позволяет легко организовать пространство под формат любого события, будь то деловая конференция, корпоративное мероприятие, торжественный прием или презентация. Современный дизайн помещений создает стильную и профессиональную атмосферу, которая помогает сосредоточиться и работать с максимальной продуктивностью.

Проведение деловых мероприятий в отеле «НЕБОАРТ» — это уверенность в успешности каждой встречи благодаря удобству, передовому оснащению и внимательному сервису. Организаторы мероприятия могут рассчитывать на индивидуальный подход к каждой детали, что способствует максимальному комфорту гостей и достижению поставленных целей.

Для всех, кто ищет современное, функциональное и эстетически привлекательное место для деловых встреч в Уфе, новый отель «НЕБОАРТ» предлагает идеальное решение. Благодаря вниманию к деталям и профессионализму команды, любое событие здесь приобретает высокий уровень организации и комфорта.

Связаться с менеджером по продажам и узнать все подробности можно по телефону: 8 (347) 226-00-10 (доб. 116).

На первое мероприятие скидка на аренду 15% по промокоду «НЕБО».

Откройте новые возможности для ваших бизнес-мероприятий в стильных и многофункциональных залах отеля «НЕБОАРТ».