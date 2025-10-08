В Краснодаре чиновник осужден по делу о разрушении плотины

В Краснодаре вступил в силу приговор Сергею Якубе, бывшему первому заместителю директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз», осужденному на четыре года колонии общего режима за превышение полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона. Установлено, что в апреле 2022 года по вине экс-замруководителя учреждения, который отдал подчиненным неправомерное указание, рухнула плотина Федоровского гидроузла, входящего в оросительную систему для выращивания риса.

Сергей Якуба, занимая должность первого заместителя директора ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз», нес ответственность за безопасность Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Превысив свои полномочия, 21 апреля 2022 года господин Якуба лично отдал распоряжение сотрудникам повысить уровень воды выше плотины по течению, чтобы подать ее на оросительную систему во время ремонта плотины. Через несколько часов сооружения Федоровского гидроузла рухнули под напором воды.

Судом установлено, что действиями чиновника были существенно нарушены интересы общества и государства, что выразилось в разрушении гидротехнического сооружения. Техногенная катастрофа привела к длительной остановке производственного и сельскохозяйственного процессов, снижению плановых посевных площадей риса и создала угрозу стабильности продовольственной безопасности России, сообщили в суде.

Анна Перова, Краснодар