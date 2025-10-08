Новые бюджетные Tesla не понравились инвесторам

Tesla представила во вторник новые версии моделей Y и 3, которые компания заявляет как бюджетные. Они действительно значительно дешевле базовых версий (на $5–5,5 тыс.), но все еще гораздо дороже «электромобиля за $25 тыс.», выпуск которого долгое время обещал сам Илон Маск. После презентации котировки Tesla упали на 4,5%.

Tesla Model 3 Standard — теперь самый дешевый электромобиль компании. Его цена стартует от $38,6 тыс. с учетом доставки и сбора за заказ. А Model Y Standard обойдется покупателям как минимум в $41,6 тыс.

Обе новинки представляют собой упрощенные версии предшественников: там нет системы автономного вождения и обогрева задних сидений, рулевое колесо регулируется вручную, отделка салона из ткани и искусственной кожи вместо натуральной, а колесные диски поменьше — 18 дюймов вместо 19. Model Y лишилась панорамной стеклянной крыши, а у новой версии Model 3 зеркала регулируются только вручную.

Наконец, обе стандартные версии доступны только в одной базовой раскраске — серой. За белый и черный цвета (других опций Tesla не предлагает) придется доплатить $1 тыс. и $1,5 тыс. соответственно.

Кирилл Сарханянц