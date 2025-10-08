Депутаты предлагают ограничить рост цен на бензин

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов вместе с депутатами фракции КПРФ Госдумы подписал обращение к руководителю ФАС РФ Максиму Шаскольскому о необходимости проверить поставщиков нефтепродуктов в связи со значительным ростом цен на бензин. Они также предлагают установить ограничение цен. Об этом сенатор сообщил в среду в своем Telegram-канале, разместив копию обращения с подписями депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ

В обращении депутаты отмечают, что «темпы роста цен в последнюю неделю достигли самых высоких отметок в текущем году», а «рост цен на моторное топливо с начала года уже вдвое опережает официальную инфляцию и составляет 9,22%», при этом «столь существенный рост цен наиболее ощутим для граждан, проживающих в новых регионах РФ, сельской местности, и сельхозпроизводителей.

Авторы обращения указывают, что в настоящее время правительство РФ вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, но для бензина и дизтоплива такой механизм не предусмотрен.

Депутаты просят руководителя ФАС «провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства поставщиками моторного топлива», а также рассмотреть возможность делегирования правительству РФ «права устанавливать предельно допустимые розничные цены на моторное топливо в условиях их значительного роста».

«Мы считаем, что правительство и ФАС должны отреагировать на то, что происходит с ценами на бензин. На прошлой неделе я был в Курске — там помимо повышения цен еще и огромные очереди за бензином. Не исключено, что поставщики создали искусственный дефицит. Проверка необходима»,— сказал «Ъ-Волга» Айрат Гибатдинов.

Сергей Титов, Ульяновск