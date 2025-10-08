МИД России заявил о контактах США по обмену заключенными

Россия периодически контактирует с США по поводу обмена заключенными, но никаких договоренностей стороны пока не достигли. Об этом заявил заместить главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Периодические контакты имеют место. Но движение в направлении той или иной новой схемы пока нет, потребуется еще какое-то время для продолжения работы»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

Предыдущие обмены между США и Россией состоялись 11 февраля и 10 апреля. В результате в Россию вернулись обвиняемый в незаконных операциях с радиоэлектроникой Артур Петров, а также проходивший по делу об отмывании денег Александр Винник. В США были возвращены имеющая американское и российское гражданство Ксения Карелина, осужденная по делу о финансировании ВСУ, а также отбывающий срок за контрабанду наркотиков Марк Фогель.

Лусине Баласян