Красное золото республики

В последние годы горнодобывающая промышленность республики вступила в новый этап реализации крупных инвестиционных проектов, которые могут изменить структуру промышленного производства. В регионе появляются новые промышленные производства по добыче и переработке сырья. По мнению экспертов, в республике имеется значительный потенциал по добыче меди, а власти региона отмечают, что горно-металлургическая отрасль в последние годы демонстрирует самый заметный рост инвестиций.

В Башкирии развивается горнодобывающая отрасль экономики

В Башкирии развивается горнодобывающая отрасль экономики

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Горнодобывающий сектор Башкирии долгое время оставался в тени нефтехимии и металлургии. Однако сегодня все чаще звучит тезис о необходимости «раскрыть Уральскую Швейцарию» — более полно использовать богатый минеральный потенциал республики, который включает в себя месторождения медных, железных и благородных металлов, а также нерудных ископаемых, таких как бокситы, флюорит, магнезиты, каменная соль и золото. На регион приходится значительная доля медных запасов России, в частности, здесь находится одно из крупнейших медно-цинково-колчеданных месторождений страны — «Юбилейное». Медный пояс Башкирии — протяженная зона 300–350 км с месторождениями меди и золота, включающая Учалинский, Абзелиловский и Баймакский районы.

Активное промышленное освоение медных месторождений Южного Урала началось еще в XVIII веке, а в середине ХХ века на территории республики вокруг медных производств появились города Сибай, Учалы и поселок Бурибай. Здесь шла масштабная добыча и переработка медных руд, на базе месторождений строились горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые ведут свою деятельность и сегодня.

«Горнодобывающая отрасль Башкортостана является одной из ключевых, поскольку обеспечивает экономическую стабильность, энергетическую независимость и развитие многих других секторов»,— отмечает министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

«Медь — это основной бенефициар зеленой энергетики. Не «редкие земли», не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика — это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями»,— считает Руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

Главные по отрасли

Основными центрами добычи цветных металлов в республике являются Учалинский ГОК (разрабатывает Учалинское месторождение), Сибайский (Башкирский медно-серный комбинат, добывает медно-цинковую руду) и Бурибаевский (разрабатывает месторождения Подольской меднорудной зоны), а добыча железной руды ведется на месторождениях Зигазино-Комаровское и Тукановское. Добываемое сырье перерабатывается на предприятиях металлургической промышленности, таких как Башкирский медно-серный комбинат и Белорецкий металлургический комбинат.

Учалинский ГОК начал работу в 1954 году. Производительность — 6,5 млн тонн руды в год. Владелец, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), готовит к освоению Ново-Учалинское месторождение с запасами 112 млн тонн руды и «Подольское» месторождение с запасами руды в 88 млн тонн.

Сибайский ГОК основан в 1957 году. Производительность — 1,5 млн тонн руды в год. Новый владелец, Санкт-Петербургское АО «Полиметалл», планирует к 2028 году возобновить работу обогатительной фабрики и готовит к освоению Ново-Петровское золото-медно-цинковое месторождение в Хайбуллинском районе.

АО «Бурибаевский ГОК» зарегистрировано в 1996 году в Хайбуллинском районе. Предприятие занимается подземной добычей медной и медно-цинковой руды, а также выпуском и реализацией медного концентрата, содержащего драгметаллы. Основной актив — Октябрьское медноколчеданное месторождение. 92,91% акций Бурибаевского ГОКа принадлежат Уральской горно-металлургической компании.

ООО «Башкирская медь» основано в 2005 году. Ведет добычу руды на месторождении «Юбилейном», которое было открыто в 1966 году. Балансовые запасы руды на месторождении оцениваются в 74 млн тонн.

ООО «Салаватское» основано в 2019 году. Владеет лицензией на право пользования недрами одноименного медно-порфирового месторождения до 2044 года. Планирует строительство горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе к 2029 году.

В горной добыче нашлось место для новых технологий

В горной добыче нашлось место для новых технологий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост инвестиций ключевых проектов

«В Башкирии за последние четыре года самый быстрый рост инвестиций обеспечили крупные горно-металлургические компании. Это Учалинский горно-обогатительный комбинат и „Башкирская медь“»,— сообщил на заседании правительства премьер-министр Андрей Назаров. Обе компании показали прирост капиталовложений в 2,5 раза. Предприятия входят в один холдинг — Уральскую горно-металлургическую компанию. «За четыре непростых года инвестиции в экономику региона выросли на 42,1% (РФ — на 18,2%, ПФО — на 11,7%). Это лучшая динамика в Приволжском федеральном округе»,— отметил господин Назаров.

Крупное соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и российским промышленным предприятием «Полиметалл» было подписано на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье – 2025».

Санкт-Петербургское АО «Полиметалл» разведало золото-медно-цинковое месторождение Новопетровское — первое полиметаллическое месторождение, открытое в Башкирии за последние 20 лет. Оно характеризуется высоким содержанием металлов, существенным потенциалом роста и низким воздействием на окружающую среду. Первую руду планируют добывать во второй половине 2028 года. Ожидается, что производительность рудника составит 1 млн тонн в год.

Для возобновления работы и модернизации обогатительной фабрики по освоению Новопетровского месторождения «Полиметалл» приобрел 100% акций АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» у АО «Учалинский ГОК». Это позволит переработать не только руду, добываемую на Новопетровском, но и сырье с других месторождений. Успешная реализация проекта к 2028 году позволит не только создать сотни новых рабочих мест в моногороде, но и значительно укрепить экономический потенциал всей Республики Башкортостан, открывая новые перспективы для развития горнодобывающей отрасли региона.

«Учалинский ГОК проводит активную модернизацию своих производств. На предприятии реализуется ряд масштабных инвестпроектов. Самый масштабный проект — это строительство подземного рудника Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Срок реализации до 2030 года, объем вложений более 22 миллиардов рублей. Планируем, что уже к 2027 году новый рудник будет давать 4,5 миллиона тонн продукции в год»,— рассказал Александр Шельдяев.

Инвестиционные проекты «Башкирской меди» предполагают строительство подземного рудника на месторождении «Юбилейное» с годовой производительностью

3 млн тонн руды в год. К 2026 году дополнительно планируется создать 1482 рабочих места. Также это строительство одного из крупнейших медно-цинковых месторождений в России — подземного рудника «Подольское» с годовой производительностью 4,3 млн тонн руды в год. Срок реализации 2019–2032 годы, планируется создание 2003 рабочих места.

АО «Бурибаевский ГОК» реализует инвестпроект по расширению производственной мощности Октябрьского подземного рудника. Он предусматривает поэтапное строительство, состоящее из шести этапов. Срок реализации 2006–2030 гг., планируется создать 127 рабочих мест.

Один из самых масштабных проектов этого года — освоение медного месторождения ООО «Салаватское». В Абзелиловском районе Башкирии стартовали геологоразведочные работы для анализа имеющихся запасов меди на территории Салаватского месторождения. Производит работы компания «Салаватское» на основании лицензии, выданной департаментом недропользования по Приволжскому федеральному округу.

Площадь лицензионного участка составляет 209 гектаров, где по прогнозу местные запасы меди составляют около одного миллиона тонн. При их подтверждении в районе предполагается создать современный горно-обогатительный комбинат с запуском производства в 2029 году. Геологоразведка проходит под контролем госорганов и наблюдательного совета.

По плану до конца года специалисты завершат бурение и забор проб, а также рекультивируют скважины.

Проектный ГОК планируют построить по аналогии с Томинским, одним из самых «зеленых» в России. Также заявлены масштабные экологические меры: замкнутый водооборот, противофильтрационный экран в хвостохранилище, исключение сброса сточных вод.

Вложения инвестора превысят 40 млрд. руб., будут созданы 1,5 тыс. рабочих мест, до 90% которых займут жители района.

По словам директора компании «Салаватское» Тагира Бахтигареева, налоговые отчисления «Салаватского» в бюджеты различных уровней составят 1,5 млрд руб. в год, из которых в бюджет Абзелиловского района будет поступать 250 млн руб. В компании анонсируют «появление социально ответственного, якорного районообразующего предприятия». Уже выполнены работы по благоустройству интерната и спортивной инфраструктуры, реализованы экологические акции и проекты для школьников.

Инвестор также планирует организовать целевое обучение местной молодежи, направив желающих в ведущие вузы и колледжи для обучения горным специальностям, с последующим трудоустройством на комбинате.

По словам главы республики Радия Хабирова, реализация проекта будет под особым контролем, в том числе с точки зрения соблюдения экологических и социальных обязательств.

Сейчас фирма ведет геологическую разведку месторождения, забор проб и рекультивацию разведывательных скважин компания планирует закончить до конца декабря. Прогнозные запасы участка недр — 208,7 млн тонн медно-порфировых руд.

В масштабах России освоение медно-порфировых месторождений охватывает сравнительно небольшое время (10–15 лет), а в республике это первый проект.

Наилучшие доступные технологии в горном деле, в случае их безусловного применения на данном объекте, позволят достичь оптимального экономического и экологического баланса и учета интересов бизнеса и местного населения.

Мировые тренды

Учитывая текущий уровень российского производства, потребления и реализации ключевых проектов по расширению имеющихся мощностей по выпуску рафинированной меди, в среднесрочной перспективе сохраняется ситуация стабильных поставок металла на внутренний рынок. Глобальные тренды в пользу увеличения потребления меди для мировой зеленой экономики являются дополнительным стимулирующим фактором для производителей.

Российские компании нарастили экспорт в Китай, Турцию, ОАЭ, Иран и Египет.

УГМК также объявила о планах увеличить добычу меди на 10% к 2026 году за счет разработки новых месторождений на Урале. Кроме этого, в 2024 году компания запустила производство медной катанки для кабельных заводов, замещая турецкий и немецкий импорт.

По данным министерства промышленности и торговли РФ, в 2024 году производство меди составило 1,05 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2023 году, и добыча продолжает расти.

Ведомство прогнозирует рост внутреннего потребления катодной меди на 20—25%. Положительная динамика сохранится и в экспортных поставках.

«Долю республики в структуре добычи медного сырья в России можно оценить на уровне 10%»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Потенциал недр Башкирии довольно приличный — в них находится не менее 5 млн тонн меди, не считая того, что лежит в отвалах и хвостохранилищах и при развитии технологий может быть вовлечено в повторное использование».

Замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров напомнил, что для поддержки производства правительство обнулило экспортные пошлины на ряд категорий металлоизделий. Кроме того, российские производители могут без оплаты пошлин ввозить технологическое оборудование, у которого нет аналогов внутри страны.

Технологическая модернизация горной добычи

Практика показывает, что даже наличие богатых месторождений не является гарантией успеха без внедрения современных технологий и инновационных решений. Комбинация спутниковых снимков, ГИС-анализа и машинного обучения позволяет эффективно выявлять перспективные участки и оптимизировать затраты на разведку. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что регион одним из первых создал экспериментальный правовой режим в сфере эксплуатации БПЛА, в частности, в горнодобывающей области.

«Применение Учалинским горно-обогатительным комбинатом „беспилотников“ для съемки отвалов площадью 80 тыс. кв. м сократило длительность подготовки документации в 10 раз. Компания „Новопетровское“ аналогично применила беспилотные системы при рекогносцировке местности для оценки пригодности территорий к геологоразведочным работам и прокладки маршрута»,— рассказал Андрей Назаров.

БПЛА используются в Башкирии также для наблюдения за рудными и нерудными карьерами, которых в республике порядка 300. За счет уменьшения времени обследования и привлекаемого персонала формируется экономия средств — до 1,5 млн руб.

Пилотное внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ на одном из предприятий республики дало возможность организовать оперативный контроль и эффективное управление производственными процессами, добычей и транспортировкой горной массы.

Горнодобывающая промышленность Башкирии в 2025 году — это уже не просто добыча, это комплексный процесс, сочетающий геологию, технологии, экологию и социальную ответственность. Так, по данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) за два месяца 2025 года в Башкирии было выдано 64 лицензии на геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых и подземных вод. Это в пять раз больше, чем было оформлено, например, за аналогичный период в 2023 году. n

