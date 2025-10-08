Повестка пошла мехом

Подиумные шубы остались без пиара — издание Condе Nast отказывается от демонстрации натурального меха в редакционных материалах и рекламных кампаниях по всему миру. Принцип охраны природы теперь закреплен в стратегии устойчивого развития медиахолдинга на 2025-2030 годы. Но участники рынка увидели в этом, скорее, давление активистов. И не исключили, что вслед за мехом рекламы может лишиться и fashion-рынок кожаных изделий. Как модные дома реагируют на повестку «зеленых»? И почему растет спрос на российскую пушнину даже в условиях санкций? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Condе Nast держался девять месяцев. За это время активисты за права животных провели более 100 акций протеста у домов руководства и сотрудников медиа-холдинга, включая Vogue. Ряд демонстраций даже пришлось разгонять полиции. И теперь реклама меховых изделий официально под запретом на страницах всех изданий компании. В портфеле медиахолдина почти 20 журналов, включая Vanity Fair, Glamour, GQ. Только Vogue издается в 28-ми странах.

Condе Nast по сути признал, что репутационные риски в такой ситуации превышают потенциальные рекламные доходы, замечает эксперт по трендам в материалах для одежды в Британской высшей школе дизайна Анна Бикчурова: «Если смотреть глобально на то, что происходит с индустрией, то заметен раскол рынка, когда одни крупные игроки продолжают работать с мехом, условно, LVMH, в то время, как Kering отказались от использования меха и инвестируют в том числе в создание новых альтернативных материалов, которые производят в инкубаторах через бактерии. Создается крупный завод, который будет производить нить хлопка, в него вложились H&M, Zara и еще одна японская компания, к 2030 году его достроят. Это может стать переломным моментом в мире. Фермеры, которые занимались выращиванием хлопка, окажутся на пороге очень большого кризиса».

За последние 10 лет мировое производство меха, по данным Fur Free Allianc, это международная коалиция из более 40 организаций по защите животных, сократилось на 85%. А рынок искусственного продолжает расти и уже оценивается почти в $400 млн. А к 2033-му, по прогнозам аналитиков Market.us, его объем может превысить $860 млн. Передел мировых ресурсов отразился не только на модной индустрии. В Соединенных Штатах под запрет попали даже натуральные кисточки для рисования.

Но синтетическое лобби «зеленых» в итоге сделало мех дефицитным товаром в тяжелом люксе. Это, например, ДНК Fendi. C ним продолжает работать и Dior. А Европа закупает в России не только соболя, но и шкурки лисы огневки, говорит зам гендиректора Аукционной компании «Союзпушнина» Павел Голота: «На аукционе сейчас 60% приходится на юго-восточную Азию, у нас в основном пушнику закупает Китай, 20% — это Европа, 20% — Россия. Из-за того, что действует запрет на ввоз в ЕС невыделанного меха, производители готовых изделий покупают его у нас на аукционе. Товары уходят в Китай, а в Европу уже возвращается как выделанная шкурка из Азии иногда из России. И наши фабрики по выделке сейчас на подъеме. Мех снова стал люксовым. Это отразилось на ценах. На соболя она повышается от сезона к сезону, в среднем на 20%. Хороший соболь — седой, крупный, темный — и промысловый, и клеточный стоит $450 за шкурку. А есть и выше».».

Натуральные шубы ушли из повседневного спроса. В России потребление таких изделий в 2023-м упало на 20%. Среди причин, в том числе снижение покупательской способности. Больше всего просел рынок норки, говорят собеседники “Ъ FM”. Но глобально изменилось, скорее, отношение к мехам, продолжает основатель Дома моды Izeta Изета Гаджиева: «Подход не фабричный, больше под заказ. Мех — сейчас элемент статуса, особого случая в определенных кругах. Например, сходить в Большой театр, а некоторые заказывают меховое пальто для того, чтобы гулять на горнолыжных курортах в Санкт-Морице, Куршевеле. И все спрашивают: "Где вы такую красоту заказали?" Цены выросли на более эксклюзивные вещи из каракульчи, рыси, соболя. Разброс разный. Соболиная шуба под заказ обойдется где-то от 3-4 млн руб.».

Еще один тренд — ретро-шубы ведущих модных домов. Спрос на винтажные меха по всему миру, как писало издание The New York Times, за год вырос на 14%. Триггером стали инфлюенсеры, что выгуливали пальто старших поколений на горнолыжных курортах США и Европы. На ресейл-платформах б/у шубы Gucci и Valentino , например, стали практически инвестактивом, как сумки Birkin.

Аэлита Курмукова