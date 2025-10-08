В Уфе монтажник упал в неогороженный вентиляционный проем

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в котором пострадал 36-летний работник треста «Башгражданстрой», сообщает пресс-служба ведомства.

24 июня на территории строящегося многоэтажного жилого дома в уфимском микрорайоне Затон-Восточный бригада демонтировала опалубку плиты перекрытия. Монтажник, переносивший брус, не заметил вентиляционный проем и упал в него с 22-го на 21-й этаж. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой в ГКБ Демского района Уфы.

Расследование установило, что отверстие для вентиляции было закрыто листом фанеры, который сдвинулся во время работ. В момент несчастного случая ограждения опасной зоны не было. Кроме того, пояснила руководитель Гострудинспекции в республике Татьяна Астрелина, пострадавшего допустили к опасным работам без надлежащего обучения по охране труда. Материалы расследования передали в органы следствия.

ООО Трест «Башгражданстрой» зарегистрировано в октябре 2004 года в Уфе. Компания занимается каменными и кирпичными работами. В 2024 году выручка составила 2 млрд руб. чистая прибыль — 780 тыс. руб. Учредителями являются ООО «Инвестиционно-строительная компания развитие» и АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительный комитет Уфы».

Майя Иванова