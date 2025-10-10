Архитекторы комфорта и безопасности:

Когда-то Уфанет ассоциировался у жителей Башкирии и соседних регионов прежде всего с быстрым интернетом и кабельным телевидением. Сегодня компания известна гораздо шире: она создает цифровую инфраструктуру для многоквартирных и частных домов, дворов и общественных пространств, чтобы подарить жителям безопасность, экономию и удобство.

Уфанет обеспечивает надежной связью, «умными» услугами и решениями для бизнеса жителей 7 регионов России — это более 700 городов и поселков Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Оренбургской, Нижегородской, Рязанской и Московской областей. Бесперебойную работу услуг поддерживает более 3,5 тысяч сотрудников.

За последние десять лет компания вышла далеко за рамки понятия «классического» провайдера. Так, в 2013 году она запустила бесплатный проект онлайн-камер maps.ufanet.ru, который позволяет любому пользователю абсолютно бесплатно наблюдать за ситуацией на крупных улицах, перекрестках и остановках в реальном времени. Сейчас в проекте — более 1 000 камер. Их польза очевидна не только для обычных пешеходов и автолюбителей, но и для поисковых отрядов. Камеры Уфанет не раз помогали найти пропавших людей.

В 2018 году Уфанет сделал следующий шаг — собственными силами начал развивать проект «Безопасный город».

Одна из «визитных карточек» Уфанет и, пожалуй, самое узнаваемое «умное» устройство для жителей республики —

«умный домофон» Уфанет. Более 16 000 домофонов собственной разработки Уфанет ежедневно приветствуют и открывают двери жителям столицы. «Умный домофон» — привычный «привратник» не только на территории присутствия Уфанет, но и в других субъектах России. Дело в том, что другие операторы связи и домофонные компании оценили техническое решение Уфанет и сейчас устанавливают такие домофоны в своих городах.

Недавно домофоны Уфанет обзавелись новой функцией «Свободные руки»: наиболее современные панели открывают дверь по Bluetooth — достаточно иметь в кармане настроенный смартфон. Новинкой пользуются уже более 40 000 жителей.

«Наши домофоны изначально проектировались как часть большой системы безопасности. Сегодня это не просто “железо” на двери, а интеллектуальная платформа, которая обладает умным входом по контуру лица, умеет интегрироваться с видеонаблюдением и управляться из приложения. Мы видим, что жильцы ценят именно удобство и простоту», — отмечает Антон Гарбуз, руководитель направления «Умный домофон» компании Уфанет.

Немаловажная часть такой экосистемы Уфанет — «умный» шлагбаум Уфанет. На службе у автолюбителей «трудится» видеоаналитика. «Умная» камера на шлагбауме распознает номера автомобилей, внесенные в базу данных, и дает команду на открытие стрелы. А если к вам приехали гости, можно поделиться с ними «временным доступом» — отправить ссылку, которая не требует какой-либо регистрации или установки мобильного приложения. «Умный шлагбаум» отлично решает вопрос заполненности парковок в многоквартирных домах, ведь он «пускает» на территорию только тех, кто действительно живет в этом доме или ЖК. А пожарные, скорая помощь или полиция могут проехать во двор, не теряя драгоценное время, ведь система распознает спецтранспорт автоматически и открывает шлагбаум.

«Умные» шлагбаумы и домофоны Уфанет успешно прошли тестирование системы оповещения о ЧС в Уфе. Такая система, разработанная Уфанет, позволяет диспетчеру ЕДДС в пару кликов отправить сигнал об открытии дверей подъездов и поднятии стрел «умных» шлагбаумов из личного кабинета в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Домофонные панели и трубки в квартирах начинают транслировать звуковое оповещение, в мобильное приложение жителей приходит уведомление о ЧС. Двери подъездов разблокируются, и жители могут оперативно эвакуироваться в укрытия, а спецтехника проезжает во двор, не теряя драгоценные минуты.

Третья важная составляющая экосистемы Уфанет — камеры видеонаблюдения. Такие камеры можно установить как на фасаде, так и внутри дома — например, в лифте или в холле. А наличие «умного» устройства внутри квартиры — важное подспорье для тех, у кого дома остаются пожилые родственники или маленькие дети. Доступ как к общедомовым, так и к личным камерам для жителя одинаково прост: в едином мобильном приложении «Мой умный дом» есть и камеры, и «умные домофоны», и шлагбаумы. Для хранения видеозаписей больше не нужны флешки или жесткие диски — облачные технологии позволяют вам видеть изображение с камеры из любой точки мира, где есть интернет, а также самостоятельно выбирать отрезок записи из 5-дневного архива и, при необходимости, скачивать его себе на телефон или планшет.

Продукт не менее востребован для управляющих компаний и юридических лиц. Контроль придомовой территории, мест общего пользования, закрытых зон с ограниченным доступом, пресечение краж и вандализма — перечень ситуаций, в которых наличие видеокамеры является неоспоримым плюсом, довольно широк. Кроме того, в этой сфере Уфанет активно разрабатывает и внедряет системы видеоаналитики, например, подсчет посетителей, аналитика наличия касок или масок, пересечение заданного периметра, переполнение мусорных контейнеров.

Контроль за потреблением ресурсов — еще одна неотъемлемая и очень актуальная часть экосистемы «умных услуг» Уфанет для дома.

Телеметрия позволяет автоматически снимать показания общедомовых счетчиков и передавать данные в личный кабинет управляющей компании в режиме реального времени. Здесь же фиксируются доступность счетчиков, даты их поверки, хранятся документы по дому, можно построить графики и сделать выгрузки по потреблению ресурсов. Датчики протечки и автоматические краны помогают оперативно реагировать на аварии в системах водоснабжения, отправляя мгновенные уведомления в личный кабинет.

«Умные счетчики» горячей и холодной воды доступны и в квартирах. В мобильном приложении «Мой умный дом» житель видит потребление ресурсов, может выгрузить данные за нужный период времени. В разработке находится модуль автоматической передачи показаний на Госуслуги, без необходимости делать это вручную.

Купол безопасности для частного сектора

Весной 2025 года в селах и поселках Башкортостана стартовал проект «Безопасный поселок». Ключевой принцип проекта — активное участие жителей: они самостоятельно могут выбрать места установки бесплатных видеокамер провайдера, например, перекрестки, остановки или социальные учреждения. «Умные» услуги можно подключить и в собственном дворе или на территории юридического лица. Уфанет уже успешно реализовал проект в с. Зубово, д. Шамонино, Бурцево и Шмидтово, с. Толбазы и с. Николо-Березовка.

«Умным» может стать любой дом

Уфанет показывает, что цифровые сервисы в ЖКХ — это не роскошь, а реальный инструмент повышения качества жизни. Камеры, домофоны и телеметрия становятся частью привычного быта, а безопасность и комфорт — стандартом как в 5-этажках, так и в новых домах. Именно так интернет-провайдер превращается в архитектора цифрового комфорта — компанию, которая меняет города и поселки для лучшей жизни.

Когда подход к работе становится примером

Благодаря своему профессионализму и экспертности компания Уфанет удостоена многочисленных профессиональных наград. Среди них — диплом Министерства цифрового развития Башкирии «За развитие информационных технологий», диплом Министерства обороны РФ за участие в экспертизе инновационных проектов, звание победителя во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» (номинация «Культурный код»), несколько «Хрустальных гарнитур» — престижных международных наград в области клиентского сервиса, международная бизнес-премия «Время первых» в номинации «Компания с самыми благоприятными условиями работы».