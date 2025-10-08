Врачи в Татарстане восстановили лоб бойцу СВО с помощью 3D-принтера

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана успешно восстановили лоб 35-летнего бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Боец с позывным Татарин в июле 2024 года получил тяжелые травмы, в том числе повреждения черепа. Часть операций была проведена специалистами из Санкт-Петербурга.

В РКБ Татарстана нейрохирург Никита Николаев смоделировал поврежденный участок черепа в специальной программе и напечатал его на 3D-принтере. На основе этой модели изготовили титановую пластину, полностью учитывающую индивидуальные особенности пациента.

Операция по пластике черепа заняла около полутора часов. После успешного вмешательства бойца выписали через пять дней.

В РКБ Татарстана уже проведено 14 операций с использованием 3D-моделирования и печати, что, по словам хирургов, позволяет сокращать время операций и повышать точность пластики для пациентов

Анна Кайдалова