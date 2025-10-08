Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Telegram-бот для туристов запустили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запустили Telegram-бот для туристов @Nizhny800_bot. В нем собраны рекомендации музеев, достопримечательностей, отелей, ресторанов и событийная программа, сообщили в АНО «Центр 800».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информация в боте разделена на четыре блока: «Где жить?», «Где есть?», «Что смотреть?», «Что делать?». Отдельно выделена афиша и советы местных жителей.

В дополнение к боту специалисты разработали бесплатный путеводитель по городу. Скачать его можно по ссылке.

Елена Ковалева